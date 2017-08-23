ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём рынка новых автомобилей Ferrari в России по итогам 7 месяцев 2016 года составил 16 экземпляров. Это на 33% меньше результата годичной давности (24 шт.).

Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488, мощность двигателя которого составляет 670 л.с., а стоимость превышает 21 млн рублей. На его долю приходится свыше 40% от общего объёма, что соответствует 7 реализованным машинам.

Далее по предпочтениям у россиян идет хэтчбек с полным приводом Ferrari GTC4 Lusso мощностью 690 л.с. и стоимостью более 23 млн рублей, который разошёлся тиражом в 4 единицы. В тройку бестселлеров попадает и кабриолет Ferrari California с 3 проданными автомобилями.