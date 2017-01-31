Продажи Lamborghini выросли на треть
31.01.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года объём рынка новых автомобилей Lamborghini в России составил 25 экземпляров. Это на 32% больше, чем годом ранее (19 шт.).
Самой популярной моделью этой люксовой марки является суперкар Huracan стоимостью от 13,5 млн рублей. На её долю приходится три четверти от общего объёма, что соответствует 19 реализованным машинам в прошлом году. Оставшиеся 6 единиц пришлись на модель Aventador, цена которой превышает 17 млн рублей.
Самой популярной моделью этой люксовой марки является суперкар Huracan стоимостью от 13,5 млн рублей. На её долю приходится три четверти от общего объёма, что соответствует 19 реализованным машинам в прошлом году. Оставшиеся 6 единиц пришлись на модель Aventador, цена которой превышает 17 млн рублей.