ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 1470 автомобилей – на 24% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 2546 машин, что на 21,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mitsubishi составила 1,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остаётся кроссовер Outlander, чьи продажи выросли на 11% и составили 1343 автомобиля. Таким образом, в прошлом месяце эта модель вошла в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».