ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 4944 автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. По итогам четырёх месяцев 2017 года в России было продано 22542 автомобиля Nissan, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 34% до 1500 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 1434 реализованных машины (+50%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале мая российские дилеры Nissan начали продажи обновлённого Nissan Terrano 2017 модельного года.