Продажи Skoda в России выросли на 1% в 2016 году
11.01.2017, 10:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в декабре реализовали 5016 автомобилей – на 9,1% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2016 года продажи чешской марки в нашей стране увеличились на 0,7% и составили 55386 машин, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.
Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году стал компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановил свой выбор 25931 покупатель (+5,6%). Второе место занимает Octavia, чьи продажи выросли на 1,8% до 21759 единиц. Стоит также отметить высокий результат флагманского бизнес-седана Skoda Superb – в 2016 году реализовано 1394 таких автомобиля.
"В условиях, когда автомобильный рынок переживает не лучшие времена, мы сумели добиться роста продаж наших ключевых моделей и показывали стабильное развитие в течение всего года. Наши успехи говорят о том, что нами выбрана верная стратегия: команда Skoda внимательно следит за потребностями клиентов в России, обеспечивая максимальную актуальность нашего портфолио, что является важнейшим фактором роста", – отмечает руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.
Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году стал компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановил свой выбор 25931 покупатель (+5,6%). Второе место занимает Octavia, чьи продажи выросли на 1,8% до 21759 единиц. Стоит также отметить высокий результат флагманского бизнес-седана Skoda Superb – в 2016 году реализовано 1394 таких автомобиля.
"В условиях, когда автомобильный рынок переживает не лучшие времена, мы сумели добиться роста продаж наших ключевых моделей и показывали стабильное развитие в течение всего года. Наши успехи говорят о том, что нами выбрана верная стратегия: команда Skoda внимательно следит за потребностями клиентов в России, обеспечивая максимальную актуальность нашего портфолио, что является важнейшим фактором роста", – отмечает руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка.