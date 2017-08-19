ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в июле реализовали 5307 автомобилей – на 13,6% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2017 года продажи чешской марки в нашей стране составили 34008 машин, что на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,0%.