ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В апреле 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 402 новых автомобиля LADA. Это на 37,7% больше, чем за тот же период годичной давности. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», рост продаж фиксируется уже четвёртый месяц подряд.

Если рассматривать статистику АСЕА, то в апреле в Евросоюзе было продано меньше автомобилей LADA, чем в марте (504 шт.). Всего же за 4 месяца объём реализации этих машин превысил 1,5 тыс. экземпляров, показав рост на 52,5%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что стремительный рост продаж автомобилей LADA во многом связан с выходом седана Vesta на рынок Европейского Союза.