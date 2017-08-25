ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 7 месяцев 2016 года составил 242 экземпляра. Это в 9,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 шт.).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», столь резкий рост связан с реализацией кроссовера Maserati Levante, который дебютировал на российском рынке только во второй половине прошлого года. В январе – июле нынешнего года свыше 90% объема продаж итальянского люксового бренда пришлось именно на эту модель, которую приобрели 227 россиян. Также за это время в нашей стране было реализовано 10 бизнес-седанов Ghibli и 5 спортивных седанов Quattroporte.

Около 65% автомобилей Maserati было реализовано в Москве (131 шт.) и Московской области (25 шт.).ti.