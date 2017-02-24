ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury. По итогам января 2017 года объём этого рынка составил 61 единицу, что на 13% хуже показателя годичной давности.



Свыше 40% от общего объёма рынка люксовых автомобилей в прошлом месяце пришлось на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 27 жителей России.



Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 20 экземпляров. При этом весь объём пришёлся на новый кроссовер - Maserati Levante. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (11 шт.). Также на российских дорогах в первый месяц нынешнего года появилось 2 новых Rolls-Royce и 1 – Ferrari.



65% от всего объёма российского рынка автомобилей сегмента Luxury в январе приходится на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 40 таких машин.