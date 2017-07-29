ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры smart в июне реализовали 100 автомобилей против 41 машины годом ранее. По итогам первого полугодия 2017 года в России продано 338 автомобилей smart, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными остаются машины smart fortwo.

Как отмечает директор департамента продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц Рус» Мария Морозова, трёхдверный smart fortwo относится к сегменту премиальных суперкомпактных купе и практически не имеет конкурентов. smart был создан как умное решение вопроса мобильности для крупных мегаполисов, с чем и связано одно из его уникальных преимуществ – радиус разворота всего 6,95 м при длине 2,69 м, а также легендарное удобство парковки. Стоимость автомобиля smart fortwo купе начинается от 790 тыс. рублей с НДС.

«Российские потребители, в отличие от европейских, пока меньше задумываются об экономичности и экологичности автомобиля, в которых автомобилю smart нет равных (всего 4,1 л/100 км в смешанном цикле). Но мы надеемся, что в скором времени, к моменту вывода на рынок электрического smart electric drive в крупных городах сформируется сегмент покупателей, думающих об экологии, а также получит развитие необходимая инфраструктура, и всё это будет поддержано налоговыми и иными преимуществами для владельцев на федеральном уровне», –заявила Мария Морозова.