Продажи дизельных автомобилей в России сократились на 4%
15.02.2017, 10:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало модели, оснащённые дизельным двигателем. Согласно результатам исследования, в 2016 году продажи таких автомобилей в нашей стране составили 101,3 тыс. единиц, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.
Лидером российского рынка среди дизельных автомобилей в прошлом году стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого достигли 11,6 тыс. экземпляров, что на 2,5% меньше, чем год назад. На втором месте располагается еще одна модель японского бренда – Toyota Land Cruiser, результат которой составил 9,7 тыс. автомобилей (+17,4%). Третья строчка принадлежит дизельному кроссоверу Renault Duster (5,6 тыс. шт.), объемы реализации которого выросли на 31,5%.
Замыкают пятёрку лидеров BMW X5 (4,4 тыс. шт.; +2,3%) и Audi Q7 (4,3 тыс. шт.; +63%).
Лидером российского рынка среди дизельных автомобилей в прошлом году стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого достигли 11,6 тыс. экземпляров, что на 2,5% меньше, чем год назад. На втором месте располагается еще одна модель японского бренда – Toyota Land Cruiser, результат которой составил 9,7 тыс. автомобилей (+17,4%). Третья строчка принадлежит дизельному кроссоверу Renault Duster (5,6 тыс. шт.), объемы реализации которого выросли на 31,5%.
Замыкают пятёрку лидеров BMW X5 (4,4 тыс. шт.; +2,3%) и Audi Q7 (4,3 тыс. шт.; +63%).