ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» в 2016 году реализовала в России 2118 грузовых автомобилей Mercedes-Benz, что на 40% выше показателя годичной давности. Оборот по запчастям Mercedes-Benz увеличился на 25%. Продажи грузовиков Fuso выросли на 26% до 708 единиц. Оборот по запчастям Fuso увеличился на 14%. В результате оборот «ДК Рус» увеличился на 34%, прибыль (Ebit) – на 61%. Об этом сообщила финансовый директор «ДК Рус» Оксана Карахова, отметив, что несмотря на всё ещё сложную экономическую ситуацию в стране, 2016 год стал успешным для компании: были перевыполнены практически все основные цели, поставленные в части продаж и послепродажного обслуживания грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso.

Более 80% всех проданных автомобилей марки Mercedes-Benz и 100% марки Fuso были произведены на заводе в Набережных Челнах. Как сообщил заместитель генерального директора «ДК Рус» Юрген Ольбердинг, в 2016 году на предприятии было произведено 1752 грузовых атвомобиля Mercedes-Benz и 390 единиц техники Fuso. С 1 марта 2017 года завод переходит на двухсменный график работы.

В прошлом году было начато строительство нового заводского корпуса в Набережных Челнах – завода кабин. Старт производства новых кабин запланирован на 2019 год. Площадь проекта – 59 600 кв.м, производственная мощность – до 55 тыс. кабин в год.

«Мы довольны итогами ушедшего года и с оптимизмом смотрим в будущее. Стремясь к лидерству в «большой семёрке», мы продолжаем инвестировать в крайне важный для нас российский рынок и сконцентрированы прежде всего на повышении уровня удовлетворенности наших клиентов», – подчеркнул генеральный директор «ДК Рус» Хайко Шульце. По его словам, важнейшими моментами в стратегии развития компании на период с 2017 по 2020 год являются строительство завода кабин и запуск нового модельного ряда.