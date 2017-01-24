Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 6,5%
24.01.2017, 17:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury. По итогам 2016 года объём этого рынка составил почти 1,2 тыс. единиц, что на 6,5% выше чем годом ранее.
Порядка 60% от всего объёма рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году обладателями этой модели стали 684 жителя России. На втором месте идёт марка Bentley (318 шт.), на долю которой приходится свыше четверти. Замыкает тройку лидеров марка Rolls-Royce (110 шт.) с долей около 10%.
Порядка 60% от всего объёма рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году обладателями этой модели стали 684 жителя России. На втором месте идёт марка Bentley (318 шт.), на долю которой приходится свыше четверти. Замыкает тройку лидеров марка Rolls-Royce (110 шт.) с долей около 10%.