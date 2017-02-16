ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам января в 4 раза увеличили реализацию таких машин по сравнению с прошлым годом. В настоящее время 50% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продаётся именно в рамках программы «KIA Уверен». В ней принимает участие 61 дилерский центр KIA в России, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В рамках программы реализуются автомобили KIA в возрасте до 4 лет, имеющие пробег до 120 тыс. км, официально ввезённые или произведённые в России и купленные у официального дилера марки. Они имеют прозрачную историю технического обслуживания, за время предыдущей эксплуатации не имели ремонтов, связанных с восстановлением геометрии кузова и систем безопасности. Проверка и подготовка автомобиля проводится по карте диагностики из 90 пунктов. На автомобили, приобретённые в рамках программы «KIA Уверен», распространяется заводская гарантия KIA.