ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в ноябре реализовали 5998 автомобилей – на 18% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года в России было продано 63522 автомобиля Nissan, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,0%, согласно данным АЕБ.

Как заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский, в условиях кризиса компания стремится не только удержать долю, но и, сохранив прибыльность, не работать в убыток.

«Если сравнивать ноябрь 2015-го, когда все вышеперечисленные модели были в строю, с ноябрем 2016-го, мы видим причину уменьшения общей цифры продаж бренда. Тем временем, фокус в продажах Nissan в России перемещается в сторону кроссоверов и внедорожников, производимых локально. Так, продажи модели Qashqai, производство которой было запущено в Санкт-Петербурге в конце прошлого года, выросли в ноябре 2016-го в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Qashqai и X-Trail и вошли в Топ-25 самых продаваемых моделей в России, заняв 18 и 23 позицию соответственно. В целом, мы сохраняем позитивный тренд и стабилизировали продажи по ходу календарного 2016 года», – отмечает Роман Скольский.