Ravon намерен удвоить количество дилеров в России
21.02.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Равон Моторс Рус» планирует увеличить количество дилерских центров по всей России до 100. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что по состоянию на конец января 2017 года дилерская сеть Ravon насчитывала 49 дилерских центров, и в этом году планируется продолжить ее расширение.
«Мы не ставим цели создавать внутреннюю конкуренцию среди дилеров, однако мы не против здоровой конкуренции, она всегда положительно сказывается на качестве предоставляемых дилером услуг, что в свою очередь повышает качество всей дилерской сети. Также, согласно данным АЕБ, ожидается рост автомобильного рынка в 2017 году, поэтому не стоит переживать на счет уровня рентабельности наших партнеров», – отметили в пресс-службе «Равон Моторс Рус».
«Мы не ставим цели создавать внутреннюю конкуренцию среди дилеров, однако мы не против здоровой конкуренции, она всегда положительно сказывается на качестве предоставляемых дилером услуг, что в свою очередь повышает качество всей дилерской сети. Также, согласно данным АЕБ, ожидается рост автомобильного рынка в 2017 году, поэтому не стоит переживать на счет уровня рентабельности наших партнеров», – отметили в пресс-службе «Равон Моторс Рус».