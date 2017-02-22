ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Равон Моторс Рус» планирует увеличить количество дилерских центров по всей России до 100. Об этом сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что по состоянию на конец января 2017 года дилерская сеть Ravon насчитывала 49 дилерских центров, и в этом году планируется продолжить ее расширение.



«Мы не ставим цели создавать внутреннюю конкуренцию среди дилеров, однако мы не против здоровой конкуренции, она всегда положительно сказывается на качестве предоставляемых дилером услуг, что в свою очередь повышает качество всей дилерской сети. Также, согласно данным АЕБ, ожидается рост автомобильного рынка в 2017 году, поэтому не стоит переживать на счет уровня рентабельности наших партнёров», – отметили в пресс-службе.



Ранее стало известно, что по итогам января российские дилеры Ravon реализовали 445 автомобилей. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra, Nexia R3 и R4 (перелицованная версия Chevrolet Cobalt), а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения).