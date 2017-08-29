ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С момента начала работы Renault Россия и РН Банка по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было выдано более 1000 кредитов на автомобили Renault. Из них по программе «Первый автомобиль» было реализовано 477 машин, по программе «Семейный автомобиль» - 565 единиц, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Наиболее популярной среди двух программ является «Семейный автомобиль», что обусловлено профилем кредитного клиента Renault: согласно статистике, 75% клиентов, которые берут кредит по программе Renault Credit, - семейные люди.

Также отмечается, что доля продаж автомобилей Renault в кредит в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составляет 30% от всех выданных кредитов по программе Renault Credit.

Наиболее популярные модели по новым госпрограммам – Renault Kaptur и Renault Sandero Stepway. Их доля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составляет 60%. Отметим также, что данные модели являются наиболее «кредитными» моделями в текущей линейке Renault: согласно статистике РН Банка, клиенты, предпочитающие эти модели, чаще прибегают к способу покупки автомобиля в кредит.