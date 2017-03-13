ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault в феврале реализовали 9626 автомобилей – на 9,1% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 9,0% против 7,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи марки на российском рынке составили 14834 машины, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.