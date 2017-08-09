ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault в июле реализовали 10982 автомобиля – на 20% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Renault на российском рынке составили 71816 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нём остановили свой выбор 3171 потребитель (+2%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 2644 единицы (+6%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2549 реализованных автомобилей (+24%). Продажи компактного кроссовера Kaptur составили 2383 машины, что на 68% выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, успех компании обусловлен широкой модельной линейкой SUV, которая в июне дополнилась новым флагманским кроссовером Renault Koleos. В то же время Renault Россия видит большой потенциал в развитии линейки легкого коммерческого транспорта и до конца 2017 года представит новый многофункциональный автомобиль Renault Dokker. Как отмечается, укрепление позиций компании подтверждает правильность долгосрочной стратегии Renault в России, которая основана на российском производстве с высокой степенью локализации. Весь российский модельный ряд Renault адаптирован к дорожным и климатическим условиям и полностью соответствует запросам клиентов.