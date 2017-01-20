Рестайлинговый Peugeot 408 появится в России летом 2017 года
20.01.2017, 16:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рестайлинговый Peugeot 408 первого поколения появится на российском рынке летом 2017 года. Об этом изданию «Авторевю» сообщил руководитель российского представительства PSA Александр Мигаль. Между тем, в Китае и некоторых азиатских странах уже несколько лет продается полностью новый седан Peugeot 408 второго поколения. Планировалось, что вскоре машина появится и на российском рынке, однако теперь стало ясно, что эту четырехдверку россияне не увидят.
Рестайлинговый Peugeot 408 переживет примерно тот же комплекс обновлений, что и родственный седан Citroen C4 в прошлом году. Это значит, что на смену атмосфернику Prince 1.6 (120 л.с.), который устанавливается в паре с 4-ступенчатым «автоматом» AT8, придет мотор EC5 того же объема (116 л.с.) с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Остальные силовые агрегаты, видимо, останутся прежними: это тот же атмосферник 1.6 с «механикой», турбомотор 1.6 THP (150 л.с.) с 6-ступенчатым «автоматом» и дизель 1.6 HDi (114 л.с.) с механической коробкой.
Возможно, будет расширен список опций, ведь Citroen C4 в ходе модернизации обзавелся камерой заднего вида, светодиодными фарами, передним парктроником и системой контроля слепых зон.
Рестайлинговый Peugeot 408 переживет примерно тот же комплекс обновлений, что и родственный седан Citroen C4 в прошлом году. Это значит, что на смену атмосфернику Prince 1.6 (120 л.с.), который устанавливается в паре с 4-ступенчатым «автоматом» AT8, придет мотор EC5 того же объема (116 л.с.) с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Остальные силовые агрегаты, видимо, останутся прежними: это тот же атмосферник 1.6 с «механикой», турбомотор 1.6 THP (150 л.с.) с 6-ступенчатым «автоматом» и дизель 1.6 HDi (114 л.с.) с механической коробкой.
Возможно, будет расширен список опций, ведь Citroen C4 в ходе модернизации обзавелся камерой заднего вида, светодиодными фарами, передним парктроником и системой контроля слепых зон.