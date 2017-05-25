ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал компании Росгосстрах в Москве и Московской области выплатил страховое возмещение владельцу ресторана, уничтоженного огнём в Дмитровском районе Подмосковья.

Как показала экспертиза, причиной страхового случая стало возгорание горючих хозяйственных предметов, вызванное аварийным режимом работы электрооборудования. Возгорание произошло в подсобном помещении под лестничным маршем на первом этаже, и к моменту прибытия пожарных огнём было охвачено все четырёхэтажное строение с мансардой. В результате здание ресторана выгорело полностью и не подлежит восстановлению.

Производственное здание было застраховано в компании Росгосстрах по программе страхования имущества юридических лиц. Договор включал в себя полный пакет рисков. Событие было признано страховым случаем. После предоставления всех необходимых документов клиенту была произведена выплата в размере более 52 млн рублей.

"Конструктивные элементы, инженерное оборудование и внутренняя отделка пострадавшего ресторана были застрахованы в нашей компании по правилам комбинированного страхования имущества предприятий, - говорит заместитель директора по корпоративным продажам филиала компании Росгосстрах в Москве и Московской области Сергей Шестернин. - Владелец этого производственного помещения заранее позаботился о защите своего имущества и получил страховую выплату, которая покроет незапланированные финансовые потери".