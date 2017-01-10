Россия в 2016 году осталась крупнейшим рынком Rolls-Royce в континентальной Европе
10.01.2017, 20:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года продажи марки Rolls-Royce в России достигли трёхзначного числа третий год подряд, закрепив за этим регионом статус крупнейшего рынка в континентальной Европе. Несмотря на сложные экономические условия, 2016 год стал вторым по объёму продаж марки за всю историю присутствия на рынке с 1910 года, сообщает пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars.
"Результаты года отражают, что для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остаётся абсолютным символом успеха. Сильные показателив регионеподтверждают наши позиции в качестве самого известного производителя предметов роскоши в мире", – отметил региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джеймс Крайтон.
Ключевыми вехами минувшего года в России стали открытие салона Provenance Pre-Owned, первого салона автомобилей с пробегом в Европе, и дебют серии Black Badge в столице.
"Результаты года отражают, что для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остаётся абсолютным символом успеха. Сильные показателив регионеподтверждают наши позиции в качестве самого известного производителя предметов роскоши в мире", – отметил региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джеймс Крайтон.
Ключевыми вехами минувшего года в России стали открытие салона Provenance Pre-Owned, первого салона автомобилей с пробегом в Европе, и дебют серии Black Badge в столице.