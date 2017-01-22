Россияне потратили на покупку машин 1,8 трлн рублей в 2016 году
22.01.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей в России составила около 1,8 трлн рублей, что на 1% больше, чем годом ранее.
Львиная доля от этого объёма (90%) приходится на иномарки – в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн рублей. Этот показатель практически соответствует уровню 2015 года (-0,2%).
Оставшиеся примерно 10% от всего объёма выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд рублей, что на 12% выше результата годичной давности.
Львиная доля от этого объёма (90%) приходится на иномарки – в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн рублей. Этот показатель практически соответствует уровню 2015 года (-0,2%).
Оставшиеся примерно 10% от всего объёма выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд рублей, что на 12% выше результата годичной давности.