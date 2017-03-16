ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 5300 автомобилей – на 27,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2017 года в России было продано 9530 автомобилей Nissan, что на 19,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,2%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 8,2% до 1781 штуки. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1476 реализованных машин (-10,1%).