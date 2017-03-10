ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который в январе выпал из пятёрки крупнейших в Европе, по итогам прошлого месяца поднялся на четвёртое место в европейском рейтинге, обогнав Испанию и Великобританию.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где было продано 243602 машины (-2,6%). На второе место вышла Италия, чей результат составил 183777 автомобилей (+6,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за февраль с 2010 года, несмотря на высокую базу прошлого года. Третий результат показала Франция – 161885 реализованных машин (-2,9%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвёртую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 100 тыс. единиц (без учёта LCV). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок остался на прошлогоднем уровне и составил 97796 машин (+0,2%).