Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в июле остается Германия, где было продано 283080 машин (+1,5%). Таким образом, после июньского снижения спроса на немецком авторынке вновь фиксируется положительная динамика. Второе место удерживает Великобритания, чьи автодилеры реализовали 161997 автомобилей (-9,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд на фоне растущей неопределенности планов правительства по выходу Великобритании из Евросоюза.

Третий результат показала Франция – 147519 машин, что на 10,9% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Италия с показателем 145363 реализованных автомобилей (+5,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший результат с 2010 года.