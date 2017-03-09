ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам февраля снизились на 4,1% и составили 106658 машин. По итогам первых двух месяцев 2017 год российский авторынок сократился на 4,5% до 184574 автомобиля, гласят данные Ассоциации Европейского Бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в прошлом месяце наблюдалась очень разнонаправленная динамика продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным для того, чтобы вывести рынок в плюс, так как некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период прошлого года. Возможные причины для этого разнообразны, но можно предположить, что они временные. Это предположение улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы, считают в ассоциации. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей, таким образом прервав 4-летний период падения.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 20003 машины, что на 5% выше показателя годичной давности.