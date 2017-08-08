ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по итогам июля увеличились на 18,6% и составили 129685 машин. По итогам семи месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 8,5% до 848214 автомобилей.

Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Текущий тренд в продажах – отличная новость, которая питает надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии.



В 2017 году российский авторынок может вырасти на 4% до 1,48 млн автомобилей, таким образом прервав 4-летний период падения.