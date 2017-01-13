ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который в некоторые месяцы прошлого года выпадал из пятерки лидеров Европы, по итогам всего 2016 года сохранил пятую строчку в "европейском первенстве".

Согласно данным, полученным в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в 2016 году остаётся Германия, где было продано 3 млн 351 тыс. 607 автомобилей (+4,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние 7 лет, при этом положительная динамика фиксируется с 2014 года.

Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 692 тыс. 786 машин (+2,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), местный авторынок в прошлом году установил абсолютный рекорд, показывая рост пятый год подряд.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 015 тыс. 086 проданных автомобилей (+5,1%). Далее идёт Италия, чьи автодилеры реализовали 1 млн 824 тыс. 968 машин (+15,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), авторынок страны показывает положительную динамику третий год подряд, и с учётом продолжающегося восстановления национальной экономики в 2017 году ожидается дальнейший умеренный рост спроса на автомобили порядка на 3-5%.