Российский рынок грузовиков в 2016 году сохранил четвёртое место в Европе
26.01.2017, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок грузовых автомобилей, который в прошлом году показал рост впервые после трёх лет падения, сохранил четвёртое место в Европе.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рынок грузовой техники в Европе за 2016 год вырос на 11,5% до 675193 единиц. Лидером среди европейских стран по продажам грузовиков остаётся Германия, где было реализовано 156435 автомобилей (+3,8%).
На второе место вышла Франция, чей результат составил 89757 единиц (+12,7%). Таким образом, Великобритания опустилась на третье место с показателем 87604 машин (+0,9%). Если при рассмотрении европейского рынка грузовиков учитывать Россию, то наша страна остаётся на четвёртом месте. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи грузовых машин в России за 2016 год составили 53330 штук (+4,2%). Замыкает пятёрку лидеров Польша, в которой было реализовано 51059 автомобилей (+19,6%).
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рынок грузовой техники в Европе за 2016 год вырос на 11,5% до 675193 единиц. Лидером среди европейских стран по продажам грузовиков остаётся Германия, где было реализовано 156435 автомобилей (+3,8%).
На второе место вышла Франция, чей результат составил 89757 единиц (+12,7%). Таким образом, Великобритания опустилась на третье место с показателем 87604 машин (+0,9%). Если при рассмотрении европейского рынка грузовиков учитывать Россию, то наша страна остаётся на четвёртом месте. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи грузовых машин в России за 2016 год составили 53330 штук (+4,2%). Замыкает пятёрку лидеров Польша, в которой было реализовано 51059 автомобилей (+19,6%).