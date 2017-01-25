ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок LCV, который в прошлом году стабилизировался после трёх лет падения, тем не менее остался на шестом месте в Европе по итогам 2016 года.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в 2016 году увеличились на 11,6% до 1 млн 986 тыс. 745 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция. Второе место занимает Великобритания, а третью строчку – Германия. Четвёртый результат показала Италия. Замыкает пятёрку лидеров Испания. Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остаётся на шестом месте.