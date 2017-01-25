Российский рынок лёгких коммерческих автомобилей в 2016 году остался на 6 месте в Европе
25.01.2017, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок LCV, который в прошлом году стабилизировался после трёх лет падения, тем не менее остался на шестом месте в Европе по итогам 2016 года.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в 2016 году увеличились на 11,6% до 1 млн 986 тыс. 745 единиц.
Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция. Второе место занимает Великобритания, а третью строчку – Германия. Четвёртый результат показала Италия. Замыкает пятёрку лидеров Испания. Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остаётся на шестом месте.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи лёгких коммерческих автомобилей в Европе в 2016 году увеличились на 11,6% до 1 млн 986 тыс. 745 единиц.
Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция. Второе место занимает Великобритания, а третью строчку – Германия. Четвёртый результат показала Италия. Замыкает пятёрку лидеров Испания. Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остаётся на шестом месте.