ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2017 года объём рынка новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,7 тыс. единиц, что на 18,8% выше показателя годичной давности.

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой пришлось около 42% от общего объёма. В количественном выражении это составляет 4,1 тыс. штук – на 5,6% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг 2,4 тыс. автомобилей (+39,3%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA (965 шт.; +79,4%).