ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам первых шести месяцев 2017 года объём рынка новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 50,2 тыс. единиц, что на 24,9% выше показателя годичной давности. При этом в июне рынок достиг 9 тыс. экземпляров, что на 19,5% больше, чем год назад.

Лидером рынка LCV в первом полугодии 2017 года традиционно является российская марка GAZ, на долю которой пришлось свыше 40% от общего объёма. В количественном выражении это составляет 21,9 тыс. штук – на 23,6% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг 11,2 тыс. автомобилей (+33%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему российская LADA (4,7 тыс. шт.; +59,5%). В первую пятёрку также попадают немецкий Mercedes-Benz (3,7 тыс. шт.; +30,7%) и американский Ford (3 тыс. шт.; +47,3%).