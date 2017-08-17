ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок мототехники продолжает падение. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых мотоциклов в России по итогам 1 полугодия 2017 года. Согласно результатам исследования, за этот период объем этого рынка в нашей стране составил 4,5 тыс. единиц, что на 40,5% хуже показателя 1 полугодия 2016 года (7,5 тыс. шт.). Напомним, что за 2016 год рынок новых мотоциклов упал на 39,6%.