Российский рынок мототехники в 1 полугодии 2017 года упал на 41%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский рынок мототехники продолжает падение. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых мотоциклов в России по итогам 1 полугодия 2017 года. Согласно результатам исследования, за этот период объем этого рынка в нашей стране составил 4,5 тыс. единиц, что на 40,5% хуже показателя 1 полугодия 2016 года (7,5 тыс. шт.). Напомним, что за 2016 год рынок новых мотоциклов упал на 39,6%.
Самой популярной маркой у российских мотолюбителей является BMW, объём первичного рынка которой в январе-июне 2017 года составил порядка 1 тыс. экземпляров (-4,4%). Второе место занимает японский Kawasaki с результатом 509 шт. (+80,5%), а замыкает тройку лидеров китайский Racer (460 шт.; -50,4%).