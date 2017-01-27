Российский рынок мотоциклов с пробегом в 2016 году показал незначительный рост
27.01.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка мотоциклов с пробегом в России по итогам 2016 года. Согласно результатам исследования, за год объём рынка подержанной мототехники в нашей стране составил 71,4 тыс. единиц, что примерно на 1% выше показателя 2015 года (70,9 тыс. шт.).
Самой популярной маркой у российских мотолюбителей на вторичном рынке является Honda, показатель которой в прошлом году составил 18,3 тыс. экземпляров (-5,8%). На втором месте находится Yamaha c результатом 12,3 тыс. перепроданных мотоциклов (-4,3%), а замыкает тройку лидеров Suzuki (8,6 тыс. шт., -2,9%). В ТОП-10 также вошли: Kawasaki, BMW, «Урал», «ИЖ», Harley Davidson, Stels и Irbis.
Среди моделей также лидирует представитель Honda – мотоцикл CB оказался самым популярным у россиян в 2016 году.
Самой популярной маркой у российских мотолюбителей на вторичном рынке является Honda, показатель которой в прошлом году составил 18,3 тыс. экземпляров (-5,8%). На втором месте находится Yamaha c результатом 12,3 тыс. перепроданных мотоциклов (-4,3%), а замыкает тройку лидеров Suzuki (8,6 тыс. шт., -2,9%). В ТОП-10 также вошли: Kawasaki, BMW, «Урал», «ИЖ», Harley Davidson, Stels и Irbis.
Среди моделей также лидирует представитель Honda – мотоцикл CB оказался самым популярным у россиян в 2016 году.