Росстандарт информирует об отзыве 4481 автомобиля Volkswagen
27.12.2016, 16:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) поступила информация от ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» о проведении добровольного отзыва 4481 автомобиля. Отзыву подлежит 4481 транспортное средство марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, реализованные с 2013 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению.
Сведения предоставлены в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы.
Уполномоченные дилеры ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», уведомляют, владельцев автомобилей Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код их транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На указанных транспортных средствах марки Volkswagen типов Caddy, Golf, Jetta, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет выполнено обновление ПО блока управления коробки передач.
Сведения предоставлены в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы.
Уполномоченные дилеры ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», уведомляют, владельцев автомобилей Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код их транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На указанных транспортных средствах марки Volkswagen типов Caddy, Golf, Jetta, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет выполнено обновление ПО блока управления коробки передач.