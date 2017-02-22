Росстандарт информирует об отзыве 166 автомобилей марки Porsche
22.02.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) поступила информация от ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» о проведении добровольного отзыва 166 транспортных средств марки Porsche типа 991, 982. Отзыву подлежат автомобили марки Porsche типа 991, реализованные с февраля по декабрь 2016 г., и типа 982, реализованные с июля по декабрь 2016 г., с VIN-кодами согласно приложению.
Сведения предоставлены в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Причиной отзыва автомобилей марки Porsche типа 991 и 982 стала вероятность поломки крепежных винтов топливных рамп из-за коррозионного растрескивания. В этом случае высокое давление, которое при работе двигателя создаётся в топливной системе, способно отсоединить соответствующую топливную рампу от форсунок, что может привести к утечке топлива в моторном отсеке.
Уполномоченные дилеры ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД», уведомляют владельцев транспортных средств марки Porsche, подпадающих под программу отзыва, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Сведения предоставлены в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Причиной отзыва автомобилей марки Porsche типа 991 и 982 стала вероятность поломки крепежных винтов топливных рамп из-за коррозионного растрескивания. В этом случае высокое давление, которое при работе двигателя создаётся в топливной системе, способно отсоединить соответствующую топливную рампу от форсунок, что может привести к утечке топлива в моторном отсеке.
Уполномоченные дилеры ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД», уведомляют владельцев транспортных средств марки Porsche, подпадающих под программу отзыва, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код транспортного средства с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.