ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Годовой рост регистраций легковых и лёгких коммерческих автомобилей (включая пикапы) составил 9,7% за IV квартал 2016 года, сообщают аналитики Sberbank CIB со ссылкой на данные статистики "Автостат Инфо".

При этом в декабре рост рынка стабилизировался на уровне +6,8%, продажи составили 150 327 ед. Сегмент LCV продемонстрировал в декабре наиболее высокие темпы роста, продажи выросли 27,3% за год. Рынок легковых автомобилей вырос на 5,8%, а динамика в сегменте пикапов была по-прежнему пессимистичной (снижение на 24,4%). В целом за прошедший год российский авторынок снизился лишь на 3,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,34 млн. шт., отмечают в Sberbank CIB.

Аналитики считают, что спрос на авторынке является искусственным, аргументируя это мнение недостаточным ростом реальных доходов населения, а также значительным увеличением средневзвешенных цен на машины. Рост спроса на авторынке, который наблюдался в конце прошлого года, был обусловлен ожиданиями изменений в параметрах программ господдержки. Однако согласно последним сообщения в прессе, Минпромторг не отменит программу обновления автопарка, а лишь перенаправит часть её средств на адресные программы начиная со второго квартала 2017 года. "Высокий спрос в четвёртом квартале 2016 года в дальнейшем должен нормализоваться, так как в этом году меры господдержки в целом сохранятся (и объём финансирования увеличится, за исключением программы обновления автопарка), но негативно повлияет на продажи в первом квартале 2017 года, - отмечают Sberbank CIB. - С учётом адаптации и покупателей, и дилеров к новым инициативам во втором квартале мы ожидаем восстановления рынка лишь во второй половине 2017 года". По мнению аналитиков, эта позитивная динамика будет обусловлена улучшением макроэкономических показателей (перераспределение сбережений домохозяйств в пользу потребления, в том числе на фоне роста автокредитования; рост цен на легковые автомобили не превысит 10% в силу снижения инфляции и укрепления рубля). "По нашей оценке, эти факторы могут обеспечить рост продаж автомобилей в 2017 году в пределах 10%", - считают аналитики.