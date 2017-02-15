ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2017 года 1026 новых автобусов было продано в России, сообщают аналитики "Автостат Инфо". По данным компании рост рынка автобусов составил в годовом выражении 70,7%.

В прошлом месяце в РФ было продано 1005 автобусов российских марок (+70,1%), а также 21 автобус-иномарка (+110%). С приростом на 68,7% в январе первое место на рынке заняла марка "ПАЗ", которая реализовала 533 ед. техники. Второе место занял "ЛИАЗ", который за прошлый месяц продал 209 автобусов и увеличил прошлогодний показатель продаж на 194,4%. "МАЗ" оказался на третьей строчке рейтинга автобусного рынка с показателем 132 проданных ед. техники в январе, что на 76% выше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. Марка "НЕФАЗ" опустилась на четвёртое место в рейтинге продаж: 68 проданных автобусов (-30%). А пятое место занял "КАВЗ", который улучшил свой прошлогодний показатель продаж на 106,7%, реализовав 31 автобус.

Добавим, что за отчётный январь на 263% выросли продажи автобусов в Центральном ФО. Рост автобусного рынка составил 200% в Уральском регионе и 185% - в Южном ФО.