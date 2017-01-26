Ростуризм опубликовал список туристических объектов Карелии

Карелия – северный регион России, устланный кустами черники и морошки, озаряемый зимой полярными сияниями, а летом дарящий путешественникам живописные озёра и реки, затяжные яркие закаты и огромные поляны грибов. Карелия – один из центров русского зодчества, где до наших дней сохранились шедевры деревянной и каменной архитектуры Севера. Недавно издание TheTelegraphпризнало тур, проходящий по Карелии, одним из лучших направлений для путешествий. Ростуризм составил список лучших туристических объектов этого региона.





Музей-заповедник "Кижи"



Кижи - одно из самых посещаемых иностранцами мест в России. Что совсем неудивительно: более 80 памятников народной архитектуры расположились на острове длиной всего 7 км. Несмотря на то, что над постройками работало несколько поколений зодчих, и были огромные перерывы в строительстве, получился цельный ансамбль, выдержанный в едином стиле. Достояниями острова Кижи являются 22-главая Преображенская церковь, 9-главая Покровская церковь и шатровая колокольня.





Остров Валаам



Валаамский архипелаг на Ладожском острове насчитывает около 50 остров. Крупнейший остров Валаам – место во многом легендарное. Он насчитывает почти 500 видов различных растений, которые здесь культивировали монахи. Возможно, благодаря господству хвойных деревьев на острове удивительно легко дышится. Особую славу среди туристов снискали так называемые «ели в юбках», кроны которых спускаются до самой земли, образуя примечательный силуэт.



Подлинная жемчужина Ладожского озера - Валаамский монастырь, который на протяжении многих столетий был духовным центром Православной Руси. Ныне действующий мужской монастырь, известный строгим уставом, в советские времена был тюрьмой.





Онежские петроглифы



Второе название этих древних рисунков – «Библия каменного века». Их предполагаемый возраст составляет 6 тысяч лет. Что же запечатлели люди того времени? Камни показывают нам историю повседневной жизни, животных. Древнейшими, не только в Карелии, но и во всём мире, признаны изображения с лыжниками.



Увидеть это своими глазами можно на восточном побережье Онежского озера – мыс Бесов Нос и Пери Нос. А Бесов Нос (названный так из-за огромной двухметровой фигуры Бес, рядом с которым местные монахи нарисовали крест) и вовсе окутан ореолом тайны: в километре от него начинает барахлить электроника, и даже останавливаются механические часы.





«Рускеала» – горный парк



Некогда каменоломня, а ныне один из самых известных горных парков в России, распложен в Сортавальском районе республики Карелия. Здесь удалось создать очень редкий симбиоз природной достопримечательности и натурного музея горного дела прошлых веков. Главная его достопримечательность - Мраморный каньон. Удивительны по красоте и беломраморные чаши - горные озера с голубовато-зеленым цветом воды. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты.



Примечательно, что мрамор именно из этого карьера широкого использовался при строительстве Санкт-Петербурга: фасады и интерьер Зимнего, Мраморного и Таврического дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, залов Петергофа. Парк доступен в любое время года.





Заповедник и водопад Кивач



Многие мечтают побывать в Карелии, именно чтобы увидеть Кивач, ведь именно это место отражает в себе все многообразие природы региона. Сердцем заповедника является одноименный водопад – один из самых больших равнинных водопадов в Европе. С его появлением связана древняя легенда: две речки-сестрички – Суна и Шуя, – были неразлучны и всегда бежали рядом, пока однажды Суна не притомилась и не прилегла отдохнуть. Когда она проснулась, то обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед и бросилась ее догонять, снося все на своем пути и пробивая скалы. А на этом самом месте и образовался прекрасный водопад Кивач.





Гора Воттаваара



Самое загадочное и мистическое место в Карелии – гора Воттаваара, - находится в Муезерском районе в западной части Карелии. Экстрасенсы полагают, будто гора является неким порталом для связи с космосом, а местность вокруг нее обладает сильной «энергетикой». Даже не верующих в потусторонние силы поражает пронзительная, «мертвая» тишина вокруг. Определение «мертвое» подходит не только к тишине – у подножия горы располагается маленькое озеро без единого живого обитателя. Дополняют эту мистическую картину вековые сосны да березы, скрученные в узел, как будто какая-то невидимая сила не дает им подняться выше двух метров над землей.



Еще одна загадка Воттаваары – лабиринты из камней. Огромные многотонные валуны стоят, как на ножках, на камнях поменьше. Есть и другие необычные камни с абсолютно ровной, будто срезанной гигантским ножом, поверхностью. Никто не знает, откуда они появились, кто и каким образом поставил эти неподъемные камни друг на друга. А вырубленные в скале тринадцать ступеней, ведущих к обрыву, так называемая «Лестница в небо» — кто их создал? Люди или природа? Ученые до сих пор спорят об их происхождении. Рациональных ответов на все эти вопросы крайне мало, а потому люди охотно верят в мистическую версию.





Остров добрых духов



Остров добрых духов – относительно молодая достопримечательность. Славу острову, на который можно попасть, только сплавляясь по реке Охта, принесли сотни скульптур из дерева, сделанные туристами прямо на месте. Здесь можно увидеть фигуру гигантского комара, деревянную избушку, героев «Лукоморья» и многое другое. Существуют поверье, что остров охраняют добрые духи, которые переселяются в деревянные фигуры и те как будто оживают, даря хозяину поделки удачу, а острову – защиту.



Остров добрых духов – место, которое определенно стоит посетить: живописная природа, винтажные предметы, абсурдные таблички, скульптуры, туристические стоянки, а также свежий воздух и магическая аура, которую поддерживают добрые духи – всё это непременно понравится и взрослым и детям.