ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 января на отель в одном из горных районов Италии сошла лавина. В отеле находились около 30 человек. Российских туристов среди них не было.

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров Ростуризм просит оперативно информировать туристов о возможных нештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности.



Федеральное агентство по туризму находится на связи с Консульским отделом Посольств России в Италии и Ситуационно-кризисным центром МИД России.