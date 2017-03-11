Так, по итогам 2016 года рыночная доля иномарок российской сборки достигла 57,5%, что соответствует 755 тыс. единиц. При этом в 2011 году данный показатель составлял 40%. Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, это вполне естественный процесс, поскольку за последнее десятилетие в нашей стране были открыты сборочные предприятия многих иностранных автопроизводителей.



Если доля иномарок российской сборки последние шесть лет постоянно росла, то у импортных наблюдался обратный процесс, т.к. ввоз автомобилей в Россию существенно сократился. К примеру, в 2011 году импортированные иномарки занимали 35% рынка, а теперь им принадлежит только 20,9% (274 тыс. шт.).