ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2017 года объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 465,7 тыс. единиц, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Лидером российского вторичного рынка остаётся отечественная марка LADA, на долю которой приходится свыше четверти от общего объёма. В количественном выражении это составляет 128,8 тыс. штук – на 6,3% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 50,8 тыс. экземпляров (-4,9%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 25 тыс. машин (-1,1%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объём вторичного рынка которого в апреле составил 13,5 тыс. единиц, что на 4,8% ниже результата годичной давности.