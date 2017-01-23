Рынок новых автобусов в России вырос на 16% в 2016 году
23.01.2017, 14:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём рынка новых автобусов (без учета LCV) в России по итогам 2016 года составил 10,4 тыс. единиц, что на 15,9% больше, чем годом ранее.
Лидером этого рынка является российский производитель ПАЗ, на долю которого в прошлом году пришлось 57% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует примерно 6 тыс. штук – на 9,2% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный бренд – ЛИАЗ, показатель которого составил около 1,9 тыс. экземпляров (+76,7%). Замыкает первую тройку белорусский MAZ (825 шт.; +53,3%). В пятёрку лидеров также попали российские НЕФАЗ (606 шт.; -0,5%) и КАВЗ (370 шт.; +22,9%).
Самой популярной моделью российского автобусного рынка является высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, объём рынка которого в минувшем году составил порядка 3,8 тыс. единиц (+11,1%).
Лидером этого рынка является российский производитель ПАЗ, на долю которого в прошлом году пришлось 57% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует примерно 6 тыс. штук – на 9,2% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается другой отечественный бренд – ЛИАЗ, показатель которого составил около 1,9 тыс. экземпляров (+76,7%). Замыкает первую тройку белорусский MAZ (825 шт.; +53,3%). В пятёрку лидеров также попали российские НЕФАЗ (606 шт.; -0,5%) и КАВЗ (370 шт.; +22,9%).
Самой популярной моделью российского автобусного рынка является высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, объём рынка которого в минувшем году составил порядка 3,8 тыс. единиц (+11,1%).