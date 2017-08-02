Рынок новых коммерческих автомобилей продолжает расти
02.08.2017, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В июле 1132 новых коммерческих автомобиля получили украинские регистрационные номера. Таким образом, по сравнению с июлем прошлого года этот сегмент автомобильного рынка Украины вырос на 68 процентов, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто продолжает оставаться Renault, июльский результат которой – 179 реализованных машин. Относительно показателя годичной давности спрос на автомобили Renault увеличился на 28 процентов.
Второе место занял Ford – 132 автомобиля (+136% к июлю 2016г.).
На третьей позиции российский ГАЗ, 124 автомобиля которого за месяц получили украинскую прописку.
Четвертое место и двукратный рост относительно прошлого года у Mercedes-Benz – 120 авто.
Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, июльский результат которого вырос почти в 10 раз до 95 реализованных в Украине машин.
Всего за первые семь месяцев 2017 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было продано 6258 машин, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто продолжает оставаться Renault, июльский результат которой – 179 реализованных машин. Относительно показателя годичной давности спрос на автомобили Renault увеличился на 28 процентов.
Второе место занял Ford – 132 автомобиля (+136% к июлю 2016г.).
На третьей позиции российский ГАЗ, 124 автомобиля которого за месяц получили украинскую прописку.
Четвертое место и двукратный рост относительно прошлого года у Mercedes-Benz – 120 авто.
Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, июльский результат которого вырос почти в 10 раз до 95 реализованных в Украине машин.
Всего за первые семь месяцев 2017 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было продано 6258 машин, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: http://ukrautoprom.com.ua