ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2017 года объём рынка новых лёгких коммерческих автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 33,4% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка новых LCV по-прежнему остаётся российская марка GAZ, на долю которой приходится 45% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 2,8 тыс. штук – на 60% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, январский показатель которого составил 1,4 тыс. автомобилей (+14,6%). Лучшим среди иностранных брендов стал Mercedes-Benz (550 шт.; +72%), который и замкнул тройку лидеров.