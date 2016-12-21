Рынок отечественных машин с пробегом просел на 4%
21.12.2016, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проведено исследование российского вторичного рынка по итогам 11 месяцев 2016 года, которое охватывало легковые автомобили традиционных отечественных марок. Согласно результатам исследования, за это время объём рынка отечественных автомобилей с пробегом составил 1,46 млн единиц, показав тем самым падение на 4,1%.
Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей – на 3,2% меньше, чем в январе – ноябре 2015 года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт.; -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт.; -2,6%).
В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107. В первую пятёрку также попадают LADA 2110, LADA 2170 и LADA 4x4.
Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей – на 3,2% меньше, чем в январе – ноябре 2015 года. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт.; -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт.; -2,6%).
В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107. В первую пятёрку также попадают LADA 2110, LADA 2170 и LADA 4x4.