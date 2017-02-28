С 1 мая на маршруте Сочи - Ялта - Севастополь - Стамбул будет курсировать круизный лайнер
28.02.2017, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 мая 2017 года начнётся круизное сообщение по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул-Сочи. Об этом сообщил глава Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».
«Росморпорт» представил круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая 2017 года запустить круизное сообщение по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул-Сочи. Объём пассажиропотока будет определяться вместимостью судна. Если данный проект вызовет интерес у туристов, то «Росморпорт» готов в дальнейшем развивать данное направление», - отметил Дмитрий Овсянников.
Глава Севастополя подчеркнул, что предусматривается именно круизное, а не скоростное пассажирское сообщение. Севастополь, пояснил Дмитрий Овсянников, предоставит причал для швартовки теплохода.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен закупить круизные лайнеры для возобновления круизов между Сочи и городами Крыма в рамках выполнения соответствующего поручения Президента России.
«Росморпорт» представил круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая 2017 года запустить круизное сообщение по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул-Сочи. Объём пассажиропотока будет определяться вместимостью судна. Если данный проект вызовет интерес у туристов, то «Росморпорт» готов в дальнейшем развивать данное направление», - отметил Дмитрий Овсянников.
Глава Севастополя подчеркнул, что предусматривается именно круизное, а не скоростное пассажирское сообщение. Севастополь, пояснил Дмитрий Овсянников, предоставит причал для швартовки теплохода.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ намерен закупить круизные лайнеры для возобновления круизов между Сочи и городами Крыма в рамках выполнения соответствующего поручения Президента России.