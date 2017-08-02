ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские автовладельцы с начала 2017 года заключили 3 млн договоров ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома", - отметил И.Юргенс.

В среднем в сутки заключается около 14 тыс. договоров е-ОСАГО, но случаются и рекордные дни, когда продажи е-ОСАГО превышают 31 тыс. полисов в день. Доля е-ОСАГО в общем объеме всех договоров автогражданки за I полугодие года достигла 12,2%. В некоторых регионах больше половины договоров ОСАГО оформляется в электронном виде. Так, в Карачаево-Черкесской Республике доля е-ОСАГО за I полугодие 2017 года составила 65,9%, в Республике Адыгея - 52,1%, в Камчатском крае - 50,8%, в Калмыкии - 50,5%. В настоящее время в целом по России доля заключаемых в электронном виде договоров составляет 13,43%.

Лидирующим по продажам е-ОСАГО в 2017 году регионом традиционно является Краснодарский край. Кроме того, в Топ-10 по продаже е-ОСАГО входят: Свердловская, Воронежская, Волгоградская, Новосибирская, Липецкая, Ростовская области, Дагестан, Москва и Приморский край.

Компаниями-лидерами по числу проданных в 2017 году электронных полисов ОСАГО являются: ПАО СК "Росгосстрах", СПАО "РЕСО-Гарантия", ОАО "АльфаСтрахование", СПАО "Ингосстрах", САО "ВСК", АО "СОГАЗ", ЗАО "МАКС", ООО "НСГ–"РОСЭНЕРГО", ООО "СК "Согласие" и ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".

С начала 2017 года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний. За весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы "автогражданки" в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров. В период с 1 июля по 31 декабря 2015 года, когда проект только стартовал, было куплено 56 тыс. договоров в электронном виде.